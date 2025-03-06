Google’dan radikal çıkış! Kullanıcılara reklam hamlesi

Google, Manifest V2 çerçevesine bağlı çalışan uBlock Origin ve benzeri eklentileri devre dışı bırakmaya başladı. Bu hamle, şirketin yeni eklenti çerçevesi Manifest V3’e geçiş sürecinin bir parçası olarak dikkat çekiyor ve milyonlarca Chrome kullanıcısını alternatif çözümler aramaya yönlendiriyor.

Chrome kullanıcıları, uBlock Origin gibi popüler reklam engelleyicilerin devre dışı bırakıldığına dair bildirimler aldıklarını ve bu eklentilerin artık desteklenmediğini belirtti.

Google’ın uzun süredir planladığı bu değişim, güvenlik ve gizlilik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Manifest V3 ile hayata geçiyor. Ancak, bu yeni çerçeve reklam engelleyici araçların çalışma mekanizmalarını sınırlandırıyor ve bazı kullanıcıların tepkisine neden oluyor.

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Ekim 2024’te başlayan aşamalı geçiş süreci, geçtiğimiz haftalarda hız kazandı ve etki alanı genişledi.

Son raporlar, uBlock Origin ve benzeri desteklenmeyen eklentilerin otomatik olarak devre dışı bırakıldığını doğruluyor.

Kullanıcılara, uBlock Origin Lite gibi alternatiflere geçiş öneriliyor. Ancak, Lite sürümün orijinal eklentinin güçlü filtreleme özelliklerini tam anlamıyla sunamadığı ifade ediliyor.

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Microsoft Edge ve Brave gibi Chromium tabanlı tarayıcılar da bu değişiklikten etkileniyor. Çünkü bu tarayıcılar, Chrome Web Mağazası’ndan temin edilen eklentilere dayanıyor.

Öte yandan, Mozilla’nın Firefox tarayıcısı hem Manifest V2 hem de Manifest V3 desteğini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Bu da reklam engelleyicilerini tam işlevsel olarak kullanmak isteyenler için bir alternatif oluşturuyor.