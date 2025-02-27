Google Gemini'den kullanıcılarına müjde! Artık ücretsiz

Genel önizleme sürümü olarak kullanıma sunulan Gemini Code Assist, kullanıcıların kod parçaları oluşturmasına, hata ayıklamasına ve mevcut uygulamalar üzerinde değişiklik yapmasına olanak tanır. Üstelik, farklı pencereler arasında geçiş yapmaya veya bilgi kopyalayıp yapıştırmaya gerek kalmadan bu işlemler gerçekleştirilebilir.

Stanford University'den Dr. Andrew Ng, "Gemini Code Assist, yapay zeka destekli kodlama araçları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu teknoloji, kodlama süreçlerini hızlandırarak geliştiricilere büyük avantajlar sağlar" dedi.

GİTHUB COPİLOT İLE KARŞILAŞTIRMA

Gemini Code Assist'in en doğrudan rakibi olan GitHub Copilot, ücretsiz sürümünde ayda 2.000 kod tamamlama ve 50 Copilot Chat mesajı sunarken, Google Gemini Code Assist, 180.000 kod tamamlama kapasitesine kadar kullanım sunuyor. Google, bu sınırın en yoğun çalışan profesyonel geliştiricilerin bile aşmakta zorlanacağı kadar yüksek olduğunu belirtiyor.

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Harvard University'den Dr. David Malan, "Google Gemini Code Assist, kod tamamlama kapasitesiyle dikkat çekiyor ve geliştiricilere daha geniş bir çalışma alanı sunuyor" şeklinde ifade etti.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENTEGRASYONLAR

Google'ın Gemini 2.0 yapay zeka modeli tarafından desteklenen bireysel sürüm, tüm kod bloklarını üretebilir, yazarken kodu tamamlayabilir ve chatbot arayüzü aracılığıyla genel kodlama yardımı sağlayabilir.

Ücretsiz kodlama aracı, Visual Studio Code, GitHub ve JetBrains geliştirici ortamlarına entegre edilebilir ve kamuya açık tüm programlama dillerini destekler.

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University of California, Berkeley'den Dr. Dawn Song, "Gemini Code Assist, geliştirici ortamlarına entegrasyon yetenekleriyle öne çıkarak kodlama süreçlerini daha verimli hale getirir" dedi.

DOĞAL DİL KULLANARAK TALİMAT VERME

Geliştiriciler, Gemini Code Assist'e doğal dil kullanarak talimat verebilir. Örneğin, sohbet robotuna "bana ad, e-posta ve mesaj için alanlar içeren basit bir HTML formu oluştur ve ardından bir 'gönder' düğmesi ekle" gibi bir komut verebilirler. Araç şu anda 38 programlama dilini desteklemekte ve 128.000 tokenlık (jeton) sohbet girdisi bağlam penceresi kapasitesi sunmakta.

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Mayo Clinic 'ten Dr. Bradley Erickson, "Doğal dil kullanarak talimat verme yeteneği, geliştiricilerin işlerini daha hızlı ve kolay hale getirir" dedi.

SINIRLAMALAR VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Ücretsiz sürüm oldukça kapsamlı olsa da, Gemini Code Assist'in Standart ve Kurumsal sürümlerinde bulunan tüm gelişmiş iş odaklı özellikleri içermemekte.

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Üretkenlik ölçümleri, BigQuery gibi Google Cloud hizmetleriyle entegrasyon veya özel kod veri kaynaklarını kullanarak yanıtları özelleştirmek isteyenlerin ücretli sürümleri kullanmaları gerekmekte.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Gelişmiş iş odaklı özellikler, kurumsal düzeyde verimlilik sağlamak için önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.