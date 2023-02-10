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Büyük felaketin ardından Google'dan Türkçe ana sayfasına 'siyah kurdele'

Dev arama motoru Google, 2 büyük depremin ardından Türkiye için, Türkçe ana sayfasına 'siyah kurdele' koydu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:06
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Google'dan Türkçe ana sayfasına siyah kurdele

Büyük felaketin ardından Google'dan Türkçe ana sayfasına 'siyah kurdele'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

GOOGLE’DAN SİYAH KURDELE

Arama motoru Google, milli yas ilan edilmesinin ardından Türkçe ana sayfasına siyah kurdele koydu.

Kurdelenin üzerine gelindiğinde "Tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle" mesajı yer alıyor.

DESTEK ÇIKACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Google'ın CEO'su Sundar Pichai Türkiye'ye yardım yapacaklarını duyurmuştu. 

Pichai tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Türkiye ve Suriye’de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkese taziyelerimizi gönderiyoruz. Etkilenenlere ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik. Googleorg ve Google çalışanları yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek.”

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