11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Google'dan tarıma yönelik kritik hamle. O proje şirketleştirildi

Google'dan tarıma yönelik kritik hamle. O proje şirketleştirildi

Google'ın çatı şirketi Alphabet, X adlı laboratuvarında geliştirdiği Mineral projesini şirketleştirdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:15
Takip Et

Google'ın geliştirdiği Mineral projesi şirketleştirildi. Tarımla ilgili kritik adım

Google'dan tarıma yönelik kritik hamle. O proje şirketleştirildi
+
Aa
-

Google'ın çatı şirketi Alphabet, X adlı laboratuvarında geliştirilen Mineral projesi şirketleştiği açıklandı. Mineral, Alphabet’in moonshot projelerinden yani global ölçekte bir problemi çığır açacak bir teknolojik çözüm ile kökünden çözeceğine inandığı projelerden biriydi. Şirket, bu proje üzerinde 2018'den beri çalışıyor.

TARIM SEKTÖRÜ

Tarım sektöründe teknolojik gelişmelere paralel olarak gıdanın üretilme yöntemini dönüştüreceğini umduğunu söyleyen şirketin CEO'su Elliott Grant, blog yazısında Mineral'in artık bir Alphabet şirketi olduğunu söyledi.

TARIMDA ROBOTLAR

Ekim 2020'de tanıtılan robotlar, tarladaki ürünleri tekil olarak inceleyebiliyor. Çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmasına yardımcı oluyor. Robot araçlar dikey ayaklarla hareket ediyor ve böylece ürünlere zarar vermiyor. Bu robotların amacı, tarladaki mahsulün nasıl büyüdüğüne ilişkin yüksek miktarda veri toplayabilmek. Her bitki hakkında bilgi toplayan robotlar; uydu, hava durumu ve toprak verilerine dair çiftçilere özel bilgi veriyor. Tarımın sürdürülebilir olmasından yola çıkan şirket, maliyet tasarrufu sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
3
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
4
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.