Google'dan tarıma yönelik kritik hamle. O proje şirketleştirildi

Google'ın çatı şirketi Alphabet, X adlı laboratuvarında geliştirilen Mineral projesi şirketleştiği açıklandı. Mineral, Alphabet’in moonshot projelerinden yani global ölçekte bir problemi çığır açacak bir teknolojik çözüm ile kökünden çözeceğine inandığı projelerden biriydi. Şirket, bu proje üzerinde 2018'den beri çalışıyor.

TARIM SEKTÖRÜ

Tarım sektöründe teknolojik gelişmelere paralel olarak gıdanın üretilme yöntemini dönüştüreceğini umduğunu söyleyen şirketin CEO'su Elliott Grant, blog yazısında Mineral'in artık bir Alphabet şirketi olduğunu söyledi.

TARIMDA ROBOTLAR

Ekim 2020'de tanıtılan robotlar, tarladaki ürünleri tekil olarak inceleyebiliyor. Çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmasına yardımcı oluyor. Robot araçlar dikey ayaklarla hareket ediyor ve böylece ürünlere zarar vermiyor. Bu robotların amacı, tarladaki mahsulün nasıl büyüdüğüne ilişkin yüksek miktarda veri toplayabilmek. Her bitki hakkında bilgi toplayan robotlar; uydu, hava durumu ve toprak verilerine dair çiftçilere özel bilgi veriyor. Tarımın sürdürülebilir olmasından yola çıkan şirket, maliyet tasarrufu sağlıyor.