Google’dan robot doktor. Yüzde 92’si doğru çıktı

Google’ın yapay öğrenme konusunda çalışan şirketi DeepMind, tıp konusunda uzmanlaşmış yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu geliştirdi.

YÜZDE 92’Sİ DOĞRU

Daha sonra robota soru soran doktorlar gelen yanıtların yüzde 92,6’sının doğru olduğunu belirtti. Doktorlar aynı soruları bir de kendi meslektaşlarına sordu.

Diken'de yer alan bilgilere göre, onlardan gelen yanıtlar da yüzde 92,9 oranında tatmin ediciydi.

Eğitimli sohbet robotundan gelen zararlı tavsiyelerin yüzdesi de, gerçek doktorlar tarafından sağlanan potansiyel zararlı tavsiyelerin yüzdesiyle aynı çıktı.

Geçen hafta yayımlanan makale, Med-PaLM adlı robotun yanılma payının da doktorlarla hemen hemen aynı oranda olduğunu gösterdi.