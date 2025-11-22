Yapay zekadaki dev yarış şirketlerin sahiplerinin servetini de ekledi. Google’ın kurucusu Larry Page, yapay zeka modeli Gemini’nin başarısı ile servetine servet katarken dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Dev şirketlerin yapay zeka yarışı son sürat devam ediyor. Son olarak Google, yapay zeka modeli Gemini’ın yeni sürümünü tanıttı. Gemini 3 çıkışı ile birlikte analistlerin gözdesi haline geldi. Yapılan analizlerde Gemini 3’ün birçok alanda beklentilerin üste çıktığının altı çizildi.

Aylık 650 milyon kullanıcısı olan Gemini'nin son modeliyle kodlama, görüntü tanımlama, daha az istemle (prompt) içerik oluşturmak mümkün olabiliyor.

Yeni Gemini modeli bağımsız performans testlerinde aldığı puanlarla da dikkati çekiyor. Humanity's Last Exam testinde yüzde 37,5 puanla tüm zamanların en yüksek skorunu yakalayan Gemini 3'ü yüzde 26,5 ile GPT 5.1 takip ediyor.

Gemini 3'ün Derin Düşünme (Deep Think) modu modelin mantık ve analiz anlayışını bir üst seviyeye taşımış görünüyor. Gemini 3 Deep Think, Humanity's Last Exam'de yüzde 41 seviyesinde yer alırken, Gemini 3 Pro yüzde 37,5 ve ChatGPT-5 Pro yüzde 30,7 puan elde etti.

Gemini 3 Deep Think, ayrıca GPQA Diamond'da yüzde 93,8 ve ARC-AGI-2'de yüzde 45,1 ile derin düşünme alanında açık ara zirvede yer alıyor.

YAPAY ZEKADAKİ YÜKSELİŞLE SERVETİNE SERVET KATTI

Gemini 3’ün başarısı çatı şirket Alphabet’in hisselerine de yansıdı. Gemini’nin yükselişi ile birlikte Alphabet hisseleri yıl boyunca yüzde 58 değer kazandı. Hisselerdeki artış dünyanın en zengin kişisi listesinde de değişikliğe neden oldu. Google’ın kurucusu Larry Page’in serveti 256,9 milyar dolara yükseldi. Page, listede Jeff Bezos ve Larry Ellison’ı geride bıraktı.

Orackle'ın kurucusu Larry Ellison'un serveti hisselerdeki düşüşle birlikte 130 milyar dolar eridi. Böylece Page'in Bloomberg milyarderler endeksinde ikinci sıraya yerleşti. Page'in serveti Orackle hisselerindeki düşüşle birlikte 253,3 milyar dolara geriledi.

Google’ın diğer kurucu ortağı Sergey Brin de yıl başından bu yana 74.7 milyar servetini artırarak 233 milyarla listenin beşinci sırasına yerleşti.

YAPAY ZEKÂ REKABETİNDE YENİ DENGELER

Gemini 3, OpenAI’ın GPT-5’i ve Anthropic’in Claude ile Sonnet 4.5 modelleriyle doğrudan rekabet ediyor. Bank of America Securities, yeni Gemini modelinin Google’ın rakipleriyle arasındaki “LLM performans farkını kapatma” yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

BofA analistleri, Google’ın AI Overviews ve Gemini ürünlerinde güçlü kullanıcı benimseme oranları gördüğünü, bunun da şirketin uzun vadeli arama pazarındaki olası kayıplarına ilişkin endişeleri hafiflettiğini vurguladı.

Gemini 3’ün tam etkisini ölçmek için erken olduğu belirtilse de ilk değerlendirmeler büyük ölçüde olumlu.