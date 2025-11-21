Yapay zeka insandan hızlı evrim geçirmeye ve gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

Google’ın üretken yapay zekâ modeli Gemini 3’ün kullanıma sunulması, yapay zekâ alanındaki rekabeti yeniden hızlandırdı. Aylık 650 milyon kullanıcıya ulaşan Gemini ekosistemi, yeni modelle birlikte kodlama, görüntü tanıma ve daha az istemle içerik üretme gibi alanlarda gelişmiş özellikler sunuyor.

Yeni model, bağımsız performans testlerinde elde ettiği skorlarla da öne çıkıyor. Humanity's Last Exam testinde yüzde 37,5 puan alan Gemini 3, tüm zamanların en yüksek performansına ulaştı. Aynı testte GPT 5.1 yüzde 26,5 puanla ikinci sırada yer aldı.

EN ‘DERİN DÜŞÜNCE’ ONDA

Gemini 3’ün en çok konuşulan özelliklerinden biri olan Deep Think modu, modelin mantık yürütme ve analiz kapasitesini belirgin şekilde artırmış görünüyor.

Gemini 3 Deep Think: %41

Gemini 3 Pro: %37,5

ChatGPT-5 Pro: %30,7

Deep Think modu ayrıca GPQA Diamond’da yüzde 93,8, ARC-AGI-2 testinde yüzde 45,1 puan alarak derin düşünme alanında rakiplerine güçlü bir üstünlük kurdu.

AMA CHATGPT HALA GÖZDE

Her ne kadar teknik testlerde Google öne çıkmış olsa da kullanıcı tercihinde tablo farklı.

Semrush verilerine göre çevrim içi trafik sıralamasında ChatGPT, dünyadaki tüm internet siteleri arasında 5. sırada yer alıyor:

Google: 101 milyar ziyaret

YouTube: 47 milyar

Facebook: 10 milyar

Instagram: 5,7 milyar

ChatGPT: 5,2 milyar

Listede ChatGPT dışında hiçbir yapay zekâ aracı bulunmuyor.

Statcounter’ın küresel yapay zekâ kullanım verileri de bu tabloyu doğruluyor:

ChatGPT: %81,3

Perplexity: %11,1

Microsoft Copilot: %3,4

Google Gemini: %3

Türkiye’de ise fark daha da açılıyor:

ChatGPT: %91

Gemini: %5

HIZLA BÜYÜYEN BİR EKONOMİ

McKinsey & Company’nin 2023 raporuna göre üretken yapay zekâ, küresel ekonomiye yıllık 2,6 ila 4,4 trilyon dolar arasında değer katma potansiyeline sahip.

Gartner’ın araştırmasına göre de 2026 yılına kadar işletmelerin yüzde 80’inden fazlası üretken yapay zekâ modellerini kullanmaya başlayacak. Bu oran 2023’ün başında yalnızca yüzde 5’in altındaydı.

Yapay zekâ alanındaki rekabet hızla büyürken, şirketlerin yeni modeller ve özelliklerle bu yarışı daha da kızıştırması bekleniyor.