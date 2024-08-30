Google'ın yapay zekasından dev hamle. Daha fazla uygulamaya entegre olacak

Yakın zamanda Gemini AI, WhatsApp aramaları, Spotify listeleri, bildirim yönetimi ve daha fazlasını yönetebilecek yeteneklere sahip olacak.

Google'ın en son akıllı telefon serisi olan Pixel 9'da varsayılan asistan olarak sunulan Gemini AI, sadece Google'ın kendi cihazlarında değil, geniş bir yelpazede daha fazla uygulamaya entegre edilmek üzere geliştiriliyor. Google Fotoğraflar entegrasyonundan sonra, şimdi WhatsApp, Google Mesajlar ve Spotify gibi popüler uygulamalarla da uyumlu hale geliyor. Örneğin, kullanıcılar Gemini AI'ı kullanarak WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilecek veya gelen bildirimleri sesli olarak dinleyebilecek.

GEMİNİ'NİN YENİ YETKİNLİKLERİ

Gemini AI'nın neler yapabileceği konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, bu yapay zeka asistanı müziği kontrol edebilecek, mesajları okuyup yanıtlayabilecek, bildirimleri yönetebilecek ve Spotify'daki çalma listelerini ve favori albümleri çalabilecek. Ayrıca, telefon aramaları başlatma yeteneği de Gemini'nin sunduğu özellikler arasında yer alıyor.

GELİŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Google, bu yeni entegrasyonları şu anda dahili olarak test ediyor ve henüz genel kullanıma sunmadı. Ancak bu gelişmelerin yakında kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor. Aynı dönemde, Apple da kendi yapay zeka çözümlerini geliştirmeye devam ediyor ve macOS 15 Sequoia, iPadOS 18.1 ve iOS 18.1 sürümleriyle Apple Intelligence özelliklerini sunmayı planlıyor. Beta sürümlerini yükleyen kullanıcılar şimdiden bu özellikleri deneyimleyebiliyor, ancak bu yeniliklerin genel kullanıma açılması Ekim ayında gerçekleşecek.

Google, Gemini AI'ı daha fazla uygulamayla entegre ederek kullanıcılarına daha kişisel ve güçlü bir dijital asistan deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu yeniliklerin, Google'ın yapay zeka ekosistemine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.