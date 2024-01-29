Gören gözün hakkı vardır atasözünün anlamı nedir?

Gören gözün hakkı vardır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin yanında bir şey yeniliyor ya da içiliyorsa bunu gören çevredeki kişiye de yenilen ve içilen şeyden ikram etmek gerekir.

Eğer ikramda bunulmazsa o kişinin hakkı kaldığına inanılır.

Kişinin gözünün gördüğü şeyde hakkı bulunduğu düşünülürken ona elindeki şeyi vermemek hak geçmesine sebep olacaktır.

GÖREN GÖZÜN HAKKI VARDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gören gözün hakkı vardır, elinde ne olursa olsun arkadaşına da ver."