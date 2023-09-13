Gören hayrete düşüyor: 5 katlı binanın üzerine cami yaptılar

Sık sık sel ve heyelanların yaşandığı Karadeniz'in altyapısı sıkıntılı şehirlerinden Gümüşhane'de skandal bir projeye izin verildi. 5 katlı binanın üzerine cami inşa edildi.

KAYNAK: AA
Gören hayrete düşüyor: 5 katlı binanın üzerine cami yaptılar

Gümüşhane’nin Oltanbey Mahallesi’nde yapımına 2014’te başlanan Mescid-i Aksa Camisi, 5 katlı binanın üzerine inşa edildi.

5 katlı binanın üzerine cami yaptılar

Diğer katlarında market, kafeterya ile Kur’an kursu bulunan bina üzerindeki camiye giriş, merdivenlerden ve arka caminin cephesinin bulunduğu yoldan sağlanıyor.

DİĞER KATLARINDA MARKET VE KAFETERYA VAR

Mescid-i Aksa Camisi İmamı Aziz Aydın; “Binanın diğer katları market, kafeterya, Kur’an kursu olarak tasarlandı. Camimize giriş ana yol üzerinden yapılıyor. Merdiven çıkmadan burada camiye rahatça girebiliyoruz. İnsanlar aşağıdan baktıkları zaman caminin apartman üzerinde olduğunu zannediyorlar ama buraya gelince arkadan birinci katta olduğunu görüyorlar.” dedi.

“İMKANLAR BU KADARDI”

Müezzin Zülküf Köprülü ise şunları söyledi:

“Gümüşhane şartları belli, yer vardı da biz mi yapmadık? İmkanlar bu kadardı ve yapılabildi. Emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Kalan kısmı da cemaat ve insanlarımızın yardımıyla yapmak istiyoruz.”

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