Görenler gözlerine inanamadı! Büyükçekmece E-5’e giren dana trafiği kilitledi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul E-5 Büyükçekmece’de yola giren bir dana trafiğe alt üst etti. Polis, dana yol dışına çıkarmak için ecel teri döktü. Uzun kovalamaca sonrası dana yol kenarına çıkarıldı.

İstanbul E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yola giren dana trafiği kilitledi. Dana polis ve vatandaşların uzun süren müdahalesi ile yol kenarına çıkarıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yaşandı. Sahibi henüz bilinmeyen bir dana E-5'e atladı. Uzun süre trafikte başı boş dolaşan danayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis vatandaşların desteğiyle uzun süre danayı yol dışına çıkarmak için mücadele etti. Dana kovalanarak yol kenarına çıkarıldı. Trafik ise normale döndü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görenler gözlerine inanamadı! Büyükçekmece E-5’e giren dana trafiği kilitledi

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