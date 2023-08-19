Görenler ‘Maşaallah’ dedi. 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 51 kilo ağırlığındaki balık, görenleri hayrete düşürdü.

Balıkçı 40 dakika mücadele etti

Bozkurt, gece saatlerinde oltasına takılan dev yayın balığını 40 dakikalık mücadele sonucu yorarak güçlükle kenara çekebildiğini söyledi. Bozkurt, dev balığın kendilerini de şaşırttığını belirtti.

Balık ilgi odağı oldu

Bozkurt’un yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, Sıradükkanları mevkiinde sergilenerek ilgi odağı oldu. Civar esnafı dev yayın balığı ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Balıkçı Bozkurt, balığı satmayacağını ve kendisi yemek istediğini ifade etti.