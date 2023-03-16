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  • Bekir Aksoy’un 3 yaşındaki oğlu sergi açıyor. Görenler şaştı kaldı

Bekir Aksoy’un 3 yaşındaki oğlu sergi açıyor. Görenler şaştı kaldı

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Aksoy ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Oğlu Asil'i sokakta bir marketin alışveriş arabası ile gezdiren oyuncu objektiflere böyle yansıdı. 

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:20
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Görenler şaştı kaldı! Bekir Aksoy’un 3 yaşındaki oğlu sergi açıyor

Bekir Aksoy’un 3 yaşındaki oğlu sergi açıyor. Görenler şaştı kaldı
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Oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Aksoy ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 

Asil sempatik hareketleriyle  ilgi odağı olurken, muhabirlerin kendisini fotoğraflarken onun da elindeki kartonla muhabirleri çekmeye çalışması herkesi güldürdü. Bekir Aksoy 3  yaşındaki oğlunun yakında bir sergisi olacağını söyledi. 

Heyecanlı olduğu görülen Bekir Aksoy "17 Martta benim için çok gurur verici bir olay yaşanacak. Oğlum Asil'in resim sergisi açılıyor. Çok mutluyum. Çalışmaları çok ilgi gördü. Aynı zamanda o günde doğum günü kutlaması olacak. Saat 3'de doğum günü başlayacak. Saat 4 gibide sergi açılışı olacak. Şuan için yurtdışından da ilgi var sergi için Amsterdam'da bir sergi ile görüşüyoruz. Ankara'da da bir sergi açılma planı var." dedi. 

Yaklaşık 80 adet resmin sergileneceği sergide 3 yaşındaki Asil Aksoy'un bu alan da dünyanın en küçük ressamı olarak Guinness rekorla kitabına girmesi bekleniyor. 
 

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