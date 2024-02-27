Görenler şaştı kaldı: Sürekli kazaya karışan otomobilini ‘idam etti’

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Aydın, sürekli kazaya karıştığı gerekçesiyle otomobilini ilginç bir yöntemle cezalandırdı.
Aydın, vince benzer bir düzenekle aracını oturduğu iki katlı binaya astı.
Ön tarafı yukarı bakacak şekilde otomobilini duvara paralel olarak asan Mehmet Aydın, görenleri şaşırttı.
Öte yandan Aydın, aracın arka kısmına da ses sistemi yerleştirdi.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Aydın'ın, "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, cezalı" dediği duyuldu.