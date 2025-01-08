Görenleri şaşkına çeviren kaza

Kaza, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Küçüksanayi mevkiinde İzmir yolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 16 AB plakalı aracın sürücüsü, seyir halindeyken ani fren yaptı.

Bu durumda arkadan gelen 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekiler kazayı fark ederek 112 ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen ekipler, yaralı olan Ömer T.’yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazada araçların birbirinin üzerine çıkması vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.