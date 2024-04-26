Görev şehidi polis memuru Emrah Büke memleketine uğurlandı

Kaynak: İHA
Görev şehidi polis memuru Emrah Büke memleketine uğurlandı
İstanbul'da motosikletle kaza geçirerek şehit olan polis memuru Emrah Büke, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

25 yaşındaki polis memuru Emrah Büke, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görev yaptığı sırada motosikletle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Büke, kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Emrah Büke'nin cenazesi, düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya gönderildi. Şehit polis memurunun cenazesi, Ereğli'nin Kamışlıkuyu Mahallesi'nde bulunan evine getirildi.

Ailesi, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, şehit Büke için ikindi namazı kılındı. Namazın ardından Büke'nin cenazesi Kamışlıkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Emrah Büke'nin 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

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