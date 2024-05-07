Metroya binmekten utanan şahıs viral oldu

Sevgilisiyle birlikte ilk defa metroya binen genç bir adam, yaşadığı utancı itiraf edince sosyal medyada viral oldu. Arabası olan genç adamın, metroya binmek konusundaki endişeleri izleyicilerin dikkatini çekti.

Sevgilisine metro yolculuğu yaptıran kadın, bu deneyimi sosyal medya hesabında paylaştı. Sevgilisinin videoda "Birine denk gelsem ne kadar utanırım" dediği anlar, kullanıcıların tepkisini çekti. Metroya binmekten utanan adam, kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu.

Viral olan metro yolculuğu videosunda, ikilinin kısa bir metro yolculuğundan sonra genç adamın arabasına döndüğü görüldü.