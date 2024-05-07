Murat Kurum'a yanak okşatan Dursun Özbek'ten Ekrem İmamoğlu hamlesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, Başkan Özbek ve yöneticilerin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve yönetim ekibine ziyaretleri için teşekkürler. Bu dönem de iş birliğine ve ortak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yerel seçim öncesinde sarı kırmızılı kulübü ziyaret eden AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a yönelik sözleriyle camiasından tepki toplamıştı.

Murat Kurum için "İstanbul için bir şans" diyen Özbek, gelen tepkiler üzerine "Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaretinde kullandığım ifadeler, 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ayrıca Murat Kurum'un İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğine katılmıştı. 47 yaşındaki Murat Kurum, salona girdiğinde ayağa kalkan 74 yaşındaki Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarını iki eliyle okşamıştı. Dursun Özbek'in bu durumdan memnun olduğu görülmüştü.