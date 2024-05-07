Kepçe ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kepçe ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, motosiklet sürücüsü Abdulkadir Savaş (29), bir kepçe ile çarpışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gülağaç-Gülpınar beldesi yolunda saat 17.10 sularında meydana geldi. İki çocuk babası olan Abdulkadir Savaş'ın kullandığı AEE 579 plakalı motosiklet, yolun sağına dönen Süleyman Ülger'in (40) idaresindeki kepçeye çarptı.

Savaş, motosikletten yola savrulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abdulkadir Savaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü Süleyman Ülger ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza yerine gelen Savaş'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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