Görev süresi boyunca ilk kez! MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Görev süresi boyunca ilk kez! MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya ilk kez taziye mesajı yayımladı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan Önder, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden Önder’in cenazesi, bugün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli olduHayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

KALIN’DAN BİR İLK

Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, siyaset dünyasında geniş yankı buldu. Çok sayıda siyasetçi başsağlığı mesajları yayımlarken, dikkat çeken açıklamalardan biri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’dan geldi.

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Kalın, görevine başladığından bu yana ilk kez kamuya açık bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:
“Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun.”

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