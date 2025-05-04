Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

Yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucu hastanede tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.
Dün akşam saatlerine doğru 62 yaşındaki Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, ölüm saatini 16.10 olarak duyurmuştu.
Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması!
Önder'in ölüm nedeni olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Önder, bugün saat 11.00'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.
Cenaze töreni ise ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Camii'nde gerçekleştirilecek. Ardından Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Anma törenine çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve sanat camiasından ismin katılması bekleniyor.
Önder'in cenazesinin hastaneden alındığı belirtildi.
Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı
Müsavat Dervişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye telefonu