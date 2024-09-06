"Görgüsüz paylaşımlar devam edecek mi?" Sorusuna Dilan Polat'tan bomba yanıt

Eşi Engin Polat hakkında verilen tahliye kararı sonrasında Dilan Polat, bir kez daha gündemin merkezine oturdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na giden Polat, burada dikkat çekici anlar yaşadı.

Cezaevi önünde bekleyen bazı kişilerle selfie çektirdiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalara yol açtı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, röportaj sırasında sosyal medyada lüks yaşam tarzını sergileyen ünlü iş insanı ve influencer Dilan Polat'a oldukça çarpıcı bir soru yöneltti.

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Erdinç, "Son dönemde büyük ilgi toplayan, ancak bazı çevrelerde eleştirilen gösterişli paylaşımlarınıza devam edecek misiniz?" Şeklindeki soruyu sordu.

Polat, bu soruya net ve kararlı bir dille yanıt verdi:

"Öyle bir şey asla olmayacak. Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım"

Bu yanıt, Polat’ın gelecekteki sosyal medya yaklaşımında önemli bir değişiklik olacağını işaret ediyordu.

Özellikle sosyal medyanın geniş kitleler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, bu karar, kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir dönüşümün başlangıcı olabilir.