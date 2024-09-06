Kocası tahliye olan Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! Engin Polat'a böyle seslendi

Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu 28 sanıklı davada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç gelirlerini aklama" ve "bahis ve şans oyunları düzenlemeye ilişkin kanuna muhalefet" suçlamalarıyla yargılanmasında ara karar açıklandı.

4 sanığın tutuklu bulunduğu davada, mahkeme ara kararını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi.

Engin Polat ve 3 sanık için verilen tahliye kararının ardından Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi. Dilan Polat, sosyal medya hesabından ilk hikayesini attı.

Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarından birinde, "Enerci" adlı şarkısı eşliğinde arabada görüldü. Polat bu hikayesinde eşi Engin Polat'a şarkısında yer alan "Alo Engin" sözleriyle seslendi.

Bir diğer paylaşımda ise kardeşi Sıla Doğu'nun da yanında olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'ten itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da yer aldığı 16 kişi tutuklanırken, 27 şirkete kayyum atandı. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran’da yaptığı incelemede, Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu’nun yanı sıra diğer bazı isimlerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk kararına itiraz etti ve bu itiraz sonucunda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan elde edilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" kullanılarak sisteme sokulmadan transfer edildiği ve bu paraların aklandığı belirtiliyor.

Şüphelilerin, kısa sürede elde ettikleri şöhret ve tanınırlık sayesinde gerçek ticari faaliyetlerde de bulundukları ve bu şekilde yasa dışı kazançlarının izlenmesini zorlaştırdıkları öne sürülüyor. İddianamede ayrıca, yasa dışı bahisten elde edilen paraların gizlenmeye çalışıldığı, zenginliğin ticari faaliyetlerden kaynaklandığı izlenimi vermek için sahte faturalar düzenlendiği ve gerçekte olmayan işlemler için kayıt tutulduğu belirtiliyor.