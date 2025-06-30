Görme engelli gence 'Altın Beyin' ödülü. Ünlülerin okulu Cambridge gidecek. Azmin zaferi

BAU Global eğitim ağı üyesi Bahçeşehir Üniversitesi’nin, 2024-2025 yılı mezuniyet töreni, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin öğrencinin kep atma heyecanını yaşadığı törene Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

ATATÜRK'E ÖVGÜ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, “Hayatınız boyunca ne yaparsanız yapın, bir kırmızı çizginiz olsun: O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma’ hedefi doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışmak olsun. Bu hedef, bir dönemin değil, her dönemin yol haritasıdır. O çizgi, sizi hem bireysel hem toplumsal olarak daha yükseğe taşıyacak en güçlü rehberdir.” dedi.

Öğrencilere toplum için çalışmayı tavsiye eden Yücel, “Lütfen hayatı sadece kendi başarınız etrafında kurgulamayın. ‘Toplum için ne yapabilirim? İnsanlık için nasıl fayda sağlayabilirim?’ diye sorun kendinize. Çünkü gerçek başarı, başkalarının hayatına dokunduğunuzda başlar.” diye konuştu.

"DÜNYA 2'NCİSİ OLDUK"

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu öğrencileri tebrik ederek BAU’nun uluslararası derecelendirme kurumu Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 başarısına vurgu yaptı. Hatipoğlu, “Dünya 59’unsu olarak çok önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı, üniversitemizin küresel düzeydeki vizyonunun, kararlılığının ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki etkinliğinin tescilidir. Bu sıralamada ayrıca; cinsiyet eşitliğinde dünya 2’ncisi, nitelikli eğitimde dünya 7’ncisi; barış, adalet ve güçlü kurumlar alanında dünya 50’ncisi olmamız, üniversitemizin bilim ekosistemine katkı sağlarken, toplumları dönüştüren bir etki yarattığını da göstermektedir.” dedi.

BİRİNCİYE ALTIN BEYİN ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından üniversitede dereceye giren öğrenciler anons edildi. BAU’da bu yılın birincisi yüzde 60 görme engeli bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Halid Oğuz Serçe oldu. İkinciliği Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden Habib Sundos Abdul Kader, üçüncülüğü ise İletişim Fakültesi’nden İletişim ve Tasarım bölümünden Sofiya Khajimetova kazandı. Serçe’ye ödülünü BAU Global Başkanı Enver Yücel verdi.

YÜZDE 100 BURSLA OKUDU

BAU’nun bu yılki birincisi Halid Oğuz Serçe, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Aslen Aydınlı, biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı annenin oğlu olan Halid Oğuz Serçe’nin doğuştan yüzde 60 görme engeli bulunuyor. Serçe’nin gözlük kullanmasına rağmen ders çalışırken yazıları görebilmek için çok yakından bakması, bilgisayarındaki harfleri büyüterek okuması gerekiyor.

Ancak Halid Oğuz Serçe, görme sorunlarına rağmen engel tanımayarak eğitim hayatında önemli başarılara imza attı. Okul başarısı sayesinde Uğur Okulları Aydın Kampüsü’nde yüzde yüz burs almayı başaran Serçe, 2020 yılında girdiği üniversite sınavından da TYT alanında Türkiye şampiyonu oldu. YKS TYT’de birinci, eşit ağırlıkta ise Türkiye ikincisi olan Serçe, tam bursla kayıt yaptırdığı Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümüne devam ederken yan dal yaparak “Moleküler biyoloji ve genetik” bölümüne de kayıt yaptırdı.

Serçe, iki farklı bölüm okumasına ve görme engeline rağmen 2025 yılındaki BAU mezunları arasında da birinci oldu. Okulunu birincilikle bitiren Serçe, İngiltere’deki dünyanın en saygın üniversitelerinden olan Cambridge Üniversitesi’nden yüksek lisans için kabul almayı da başardı.

BAŞARISININ SIRRINI ANLATTI

Öğrenim hayatında istikrarlı başarılara imza atan Serçe, birincilikleri getiren motivasyonunu ve hedeflerini anlattı. Serçe başarısında, sinir bilimci olma hedefini lisedeyken belirlemesinin ve ailesinin desteğiyle edindiği düzenli çalışma bilincinin etkili olduğunu ifade ederek “Ailem ders çalışmam için beni çok teşvik etti. Bana baskı yapmadan neden ders çalışmam gerektiğini anlattı. Bu sayede erken yaşlarda, ders çalışma disiplinim oluştu. Bir de ben hedefimi lisede, 10’uncu sınıfta belirlemiştim. Ne yapmak istediğimi çok erken anladım. ‘Ben sinir bilimci olacağım” diyordum. Bu da bana büyük bir motivasyon sağladı. Bu anlamda üniversite adaylarının hedeflerinin belirlemelerinin önemli olduğunu düşünüyorum.”

"ARKADAŞLARIM DA ÇOK BAŞARILIYDI"

Türkiye birincisi olarak vakıf üniversitesi tercihiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serçe, şunları söyledi:

“Hedefim sinir bilim alanında ilerlemek oluğu için psikoloji bölümünü tercih ettim. Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji bölümünde önemli hocalar olduğunu görmüştüm. Sinir bilimi hedeflediğim için okulda psikoloji laboratuvarı bulunması da tercihimde önemli etkenlerden oldu. Ayrıca, moleküler biyoloji ve genetik bölümünü de aynı anda okuma olanağı vardı. Bunları düşünerek üniversiteyi seçtim. Burslu olarak bir vakıf üniversitesinde okurken yalnızlık çekeceğimi, proje çalışmalarında arkadaş bulmakta zorlanacağımı söyleyenler olmuştu. Ancak burada çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Bursla gelmeyen ama çok başarılı arkadaşlarım var. İnsanlar belki üniversite sınavına hazırlanırken, ilgilerini çekmeyen derslere odaklanamayabiliyor. Ancak istedikleri, hedefledikleri bir bölüm olunca sanırım farklı bir ışık parlıyor. Ve çok başarı olabiliyorlar. Buradaki bazı arkadaşlarımın gösterdikleri başarılar bana bunu hissettirdi.”

"BİLİM ADAMI OLACAĞIM"

Çocukluğundan beri bilim insanı olmanın çok havalı olduğunu düşündüğünü söyleyen Serçe, “Babamın biyoloji öğretmeni olmasının bilime olan ilgimde çok etkisi var. Bilim insanlarının giydikleri önlükten yaptıkları çalışmalara kadar hepsi bana çocukluğumdan beri çok havalı geliyordu.” diyerek hedeflerini anlattı.

CAMBRİDGE’DE YÜKSEK LİSANS

Halid Oğuz Serçe, Cambridge Üniversitesi’ne kabulü ve gelecekteki hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunurken “Cambridge Üniversitesi’nden kabul aldım. Bu kabulde 3.5 yıldır süren laboratuvar çalışmalarımızın etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki ekim ayında İngiltere’ye giderek Cambridge’de ‘Makine öğrenmesi kullanarak beyindeki bağlantıları daha iyi anlamak’ konulu yüksek lisans derslerine başlayacağım. Sonrasında İngiltere’de doktora yapmak ve akademik alanda gelmek istediğim en üst noktaya gelmek istiyorum. Daha sonra ülkeme dönmek ve burada akademik çalışmalar yapmayı, öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorum” dedi.

‘BİLGİSİYAR OYUNUNDAN UZAK DURUYORUM’

Sınavların bitmesinin ardından birkaç saat bilgisayar oyunu oynamaktan keyif aldığını söyleyen Serçe, sosyal medya kullanımına da dikkat ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bazı uygulamalardan, alanımla ilgili videolar izliyorum. Farklı okullardan benzer hedeflerimiz olan arkadaşlarımla iletişim kurduğum bir sosyal medya uygulamam var ama aşağı doğru sonsuza kadar kaydırılabilen uygulamalardan uzak durmaya çalışıyorum. Hiç yapmıyorum demiyorum diyemem ama kaçınıyorum. Çünkü o alana girince kopmak mümkün değil. Vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Vicdanen bu durum beni rahatsız ediyor. O nedenle o alanda olmak yerine uzak durmayı tercih ediyorum.”