Görsel şölen hazırlandı: Amos Antik Kent. 2025' böyle karşılayacak

2019 yılında Marmaris Ticaret Odası'nın girişimiyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında başlatılan yüzey araştırması ve belgeleme çalışmalarıyla gündeme gelen Amos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmi kazı statüsü kazanan antik kent, 2024 yılı kazı programını tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi ve sponsorların desteğinde yürütülüyor. Athena Tapınağı, amfitiyatro, nekropol alanı, kamusal sarnıç, antik yol ve merdivenler gibi birçok önemli yapının gün yüzüne çıkarıldığı kazılar, bölgenin tarihi değerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Işıklandırma çalışmalarıyla farklı bir atmosfer

Marmaris Ticaret Odası tarafından antik kentte yerleştirilen 50'den fazla solar LED projektör sayesinde Amos, Marmaris Körfezi'nde geceleri adeta parlayan bir yıldız gibi ziyaretçilerini karşılayacak. Tüm bütçesi Marmaris Ticaret Odası tarafından karşılanan bu proje, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla hayata geçirildi.

Işıklandırma çalışmalarının yanı sıra kentin birçok noktasına kamera ve foto-kapanlar yerleştirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. 2025 yılı kazı çalışmalarının Şubat ayında yeniden başlaması planlanıyor.

"MARMARİS'E KÜLTÜR TURİZMİNİ KAZANDIRIYORUZ"

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, projeye dair yaptığı açıklamada, "Odamızın 30. yılı anısına Marmaris'e kalıcı bir eser bırakmak istedik. Amos'u sadece aydınlatmakla kalmadık, güvenlik çalışmalarını da güçlendirdik. Bu kazılar sayesinde Amos'un kısa sürede ören yeri statüsüne alınmasını ve kültür turizminin öncüsü olmasını hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda gece müzeciliğine uygun hale gelmesi için de çalışmalarımız devam edecek" dedi.

KAZI BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ise Marmaris Ticaret Odası'nın desteklerine dikkat çekerek, "Bu kısa sürede Amos kazısının bu noktaya gelmesinde büyük pay sahibi olan Marmaris Ticaret Odası ve Başkanı S. Mutlu Ayhan'a teşekkür ediyorum. Amos, artık geceleri de güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek" ifadelerini kullandı.

Amos Antik Kenti, tarihi mirası koruma ve turizme kazandırma çalışmalarıyla Marmaris'in kültürel değerine değer katmaya devam ediyor.