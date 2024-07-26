Görsel şölende sona gelindi. Hasat için gün sayıyor

Kaynak: İHA
Görsel şölende sona gelindi. Hasat için gün sayıyor

Türkiye’nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yeri olan ayçiçeği, çiçek açmasıyla birlikte tarlaları sarıya boyadı.

Hasat için gün sayıyor

Erzincan’ın Kemah ilçesindeki ayçiçeği tarlaları da bu görsel şölenin bir parçası oldu. İlkbaharda ekilen ayçiçeği, temmuz ayının sonlarına doğru çiçek açarak kendini gösterdi. Ağustos ayının sonunda hasadı yapılacak olan ayçiçeği, insan ve hayvan beslenmesinden sanayi sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor.

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Son yıllarda üretimin arttığı Kemah'ta, halk arasında "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği tarlaları, ilçeye giden yolları sarıya boyadı. Bu sarı renkli ayçiçek tarlaları, fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgi odağı haline gelerek görsel bir şölen sunuyor.

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Fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir nokta haline gelen bu tarlalar hakkında Esra Aydemir, “Birkaç gün önce bu yolu kullanan arkadaşlar, bu muhteşem tarlaları görünce durup cep telefonlarıyla fotoğraf çekmişler ve sosyal medyada paylaşmışlardı. Biz de bu paylaşımları gördük ve buraya geldik, bolca fotoğraf çekiyoruz” dedi.

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