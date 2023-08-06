Görünce tüyler ürperten market fiyatlarını gerilim müziği ile paylaştı

Sosyal medyada gerilim müziği ile paylaşılan market fiyatları gündem oldu.

Görünce tüyler ürperten market fiyatlarını gerilim müziği ile paylaştı

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medyada yayılan videoda gerilim müziği ile paylaşılan market fiyatları viral oldu.

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, enflasyonun yükselişi, doların yükselişi derinleşen ekonomik krizi daha da derinleştiriyor.

Özellikle seçimden sonra A’dan Z’ye her şeye zam geldi. Marketten, pazara, mobilyaya, beyaz eşyaya, akaryakıta zam üstüne zam yağdı.

Durdurulamayan zamlar karşısında vatandaşın da beli büküldü. Hayat pahalılığına isyan eden vatandaşlar her gün daha da yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Sosyal medyada yayılan bir video ise gündem oldu.

Hayat pahalılığına dikkat çekmek için video çeken bir kullanıcı market fiyatlarını gerilim müziği ile paylaştı.

Fiyatların ise şöyle olduğu görüldü:

Laktosuz süt: 29, 90

Pirzola: 456,90

Lotus çikolata: 218,50

Kahvaltı gevrek: 345

Su: 21,30

Yumurta: 60

Sandiviç : 63, 50

Nutella: 353

Kola: 42

Video sosyal medyada viral olurken yorum üstüne yorum da geldi.

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