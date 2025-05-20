Görünmez ölümün son kurbanı küçük Metehan. Tek ısırığı yetti

Sivas’ta kene ısırması sonucu KKKA’dan hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Metehan, görünmez ölümün son kurbanı oldu. Artan vakalar, korunma yöntemlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde yaşayan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Ensine yapışan kene, ailesi tarafından çıkarıldı ancak küçük Metehan kısa sürede fenalaştı.

Reşadiye Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontrollerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tespit edildi. Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SİVAS ALARMA GEÇTİ

Sivas, bu yıl kene vakalarında artışla sarsılıyor. 13 Mayıs’ta 8 kişiye KKKA tanısı konulurken, bir kişi hayatını kaybetti.

15 Mayıs’ta ise Zara ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K., kene ısırması sonrası kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat gibi illerde kene popülasyonu çoğaldı, KKKA riski yükseldi.

KKKA NEDİR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kenelerin taşıdığı bir virüsle bulaşan ölümcül bir hastalık. Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve kanamalarla seyreden hastalık, erken müdahale edilmezse hayati risk oluşturuyor. Özellikle kırsal bölgelerde hayvanlarla temas halinde olanlar risk altında.

KORUNMANIN YOLLARI

Uzmanlar, kene ısırmalarına karşı alınabilecek önlemleri sıralıyor:

Kırsal alanlarda uzun kollu giysiler giyin, pantolon paçalarını çorap içine sokun.

Açık renkli kıyafetler tercih edin, keneleri fark etmek kolaylaşır.

Piknik veya tarla sonrası vücudunuzu kontrol edin.

Keneyi çıplak elle çıkarmayın, cımbız kullanın ve sağlık kuruluşuna başvurun.

Hayvan barınaklarını düzenli dezenfekte edin.

BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

Sivas’taki art arda gelen ölümler, halk arasında endişe yaratıyor. Yetkililer, vatandaşları kene konusunda bilinçli olmaya ve belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaya çağırıyor. Sağlık Bakanlığı, riskli bölgelerde bilgilendirme kampanyalarını artırıyor.