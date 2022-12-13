13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2. Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi’nin batık denizaltıları ortaya çıktı! Türk dalgıçlar görüntüledi

2. Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi’nin batık denizaltıları ortaya çıktı! Türk dalgıçlar görüntüledi

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kandıra ilçesindeki Bağırganlı Limanı'nda kıyıdan 3 mil açıkta, 35 metre derinlikte bulunan U23 ile Sakarya Karasu açıklarındaki U20 Alman denizaltılarını kayda aldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:51
Takip Et

Görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi Kocaeli ve Sakarya açıklarında yapılan dalışlarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları U23 ve U20 görüntüledi

2. Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi’nin batık denizaltıları ortaya çıktı! Türk dalgıçlar görüntüledi
+
Aa
-

Kocaeli ve Sakarya açıklarında yapılan dalışlarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları U23 ve U20 görüntülendi.

Dalış sırasındaki kayıtta, kum zeminde sağ yanına yatmış halde duran denizaltının midyelerle kaplı olduğu görülüyor.

İzlenimlerini paylaşan Ceylan, muhteşem bir doğaya sahip Bağırganlı'da özellikle kıyı habitatının büyüleyici görüntülerle dolu olduğunu söyledi.

Buraya 3 mil açıktaki Alman denizaltısını görüntülemek için geldiklerini belirten Ceylan, Kerpe Dalış Merkezi Eğitmeni Sedat Türkmen eşliğinde yaptıkları dalışta tarihe tanıklık ettiklerini aktardı.

Alman denizaltısının hikayesine değinen Ceylan, şunları belirtti:

"2. Dünya Savaşı'nda Hitler, Sovyetler Birliği'ne karşı denizlerde üstünlük sağlamak için 6 denizaltıyı önce kara yolu, sonra Tuna üzerinden ve Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Karadeniz'e indirdi. Bunlar Sovyetler Birliği'nin birçok gemisini batırdılar. 'Kurt Sürüsü' adıyla anılır oldular. Savaş bitinci bu gemiler ortada kaldı. Bir kısmını Sovyetler Birliği batırmıştı. Üçü de Karadeniz'in ortasında kalınca Almanya'dan kendinizi batırın talimatı verildi. Bu talimat doğrultusunda batırılan 3 denizaltıdan 2'si bizim kıyılarımızda. Biri hemen 3 mil açıkta, 35 metre derinliğinde, 42 metre uzunluğunda. Diğer U20 de Karasu açıklarında. Bunlara dalış yaptık, görüntüledik. Tarihin canlı parmak izlerine dokunmak harika bir duygu. Bütün dalışseverlerin mutlaka bunları görmeleri gerektiğine inanıyorum."

"TURİZME KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kerpe Dalış Merkezi eğitmeni Sedat Türkmen de efsane denizaltı U23'e ilk dokunanlardan biri olduğunu söyledi.

Bağırganlı'nın hikayesi olan bir dalış lokasyonu olduğunu ifade eden Türkmen, U23'ü ilk defa arkadaşı Volkan Demircioğlu'yla birlikte görüntülediklerini kaydetti.

Türkmen, U23 denizaltısını turizme kazandırmayı hedeflediklerini, başarmaları halinde gelenlere eşlik edip birlikte dalış yapacaklarını ifade etti.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
3
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
4
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
5
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
6
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.