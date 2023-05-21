Görüntüler Adıyaman’dan: Menzil’den cübbeli sarıklı icazet töreni

İktidarın desteğiyle devletin önemli kadrolarında kendisine yer bulan Menzil, bu kez Adıyaman’da düzenlediği "icazet töreni" ile gündeme geldi.

Görüntüler Adıyaman’dan: Menzil’den cübbeli sarıklı icazet töreni

Adıyaman'da, Menzil cemaati tarafından hafızlığını tamamlayan ‘öğrenciler’ için icazet töreni düzenlendi.

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Yüzlerce cübbeli ve sarıklı kişinin katıldığı töreni BirGün gazetesinden İsmail Arı paylaştı.

Görüntülerde Menzil ‘şeyh’lerinden birinin ise özel olarak ayrılmış bir bölümde bulunduğu görülüyor.

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Arı, paylaşımında, "Devlete sızdığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığı ve kamu kurumunu ele geçirdiği belirtilen Menzil Cemaati Adıyaman'daki köyünde icazet töreni yapmış. Özel bölümde oturan ise Menzil şeyhlerinden biri..." ifadelerini kullandı.

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Daha önce de devlet başkanı gibi korunan ve konvoy halinde dolaşan tarikat liderini görmek için birbiri ile yarışan müritlerin videosu gündem olmuştu.

Menzil Cemaati, 14 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini açıklamıştı.

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