Görüntüler korkunç. Rus turist, köpek balığı tarafından öldürüldü. Kimse yardım edemedi

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentindeki bir plaj yakınında bir köpekbalığı saldırısında bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti.

Görüntüler korkunç. Rus turist, köpek balığı tarafından öldürüldü. Kimse yardım edemedi

VİDEO 2022 YILINA AİT

Videodaki görüntü 2022 yılına ait olmasına rağmen bölgede sık sık köpek balığı saldırıları meydan geliyor.

SORUMLU KAPLAN KÖPEKBALIĞI

Reuters’in haberine göre; Rusya'nın Hurgada Başkonsolosluğu ve iki Mısırlı güvenlik kaynağı Perşembe günü yaptığı açıklamada, saldırıdan bir kaplan köpekbalığının sorumlu olduğunu belirtti.

Mısır Çevre Bakanlığı, Facebook'ta yayınladığı bir açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden kişinin ayrıntılarını vermedi. Saldırı sonucu ölen kişinin kaplan köpekbalığı tarafından öldürüldüğü açıklandı.

BÖLGEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Bakanlık ve diğer yetkililerden oluşan bir ekip, köpekbalığını yakalayabildiğini, saldırı yerine yakın birkaç plajda yüzme, şnorkelle dalma ve diğer su sporları faaliyetlerine yasak getirildiğini belirtti.

Saldırının hemen ardından olay yerine gelen bir dalgıç, yakındaki bir otelin cankurtaranının alarm vermesi üzerine kurbanın yardımına koşan insanların olduğunu, ancak ona zamanında ulaşamadıklarını söyledi.

ÖLEN KİŞİ 24 YAŞINDA

Rusya'nın TASS haber ajansı, ölen kişinin 1999 doğumlu, Mısır'da sürekli yaşayan ve turist olmayan bir Rus erkek olduğunu bildirdi.

Başkonsolosluk, Telegram mesajlaşma uygulamasındaki resmi kanalında yayınladığı bir açıklamada, Rus turistleri suda dikkatli olmaya ve yerel makamlar tarafından getirilen herhangi bir yüzme yasağına sıkı sıkıya uymaya çağırdı.

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