Görüntüleri paylaştı! Hırsıza açık mesaj ‘Getir şikayetçi olmayacağım’

İstanbul Avcılar’da otomobilinden 20 bin lira değerinden ses sistemin çalınan kişi sosyal medyadan seslendi. Kamera görüntüleri yayınlayan kişi, hırsıza getirip teslim etmesi halinde şikayetçi olmayacağını belirti.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli park halindeki otomobilin arka koltuğunda bulunan ve henüz araca monte edilmeyen 20 bin lira değerindeki müzik sistemini fark etti.

Bir süre çevrede oyalanan şüpheli, daha sonra aracın camını zorlayarak indirdi. Ardından da ses sistemini alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah ses sisteminin yerinde olmadığını gören araç sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sosyal medya aracılığıyla ses sitemini çalan kişiye çağrıda bulunan otomobil sahibi, malzemelerin teslim edilmesi halinde şikayetçi olmayacağını belirtti.

