“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programında rol alan ünlü oyuncu Metin Keçeci geçtiğimiz aylarda zor günler geçirdiğini ve intiharın eşiğinde olduğunu söyleyerek yardım istemişti. Keçeci’nin geçtiğimiz gün ise çöpten karton topladığı o kartonlarla otobüse binerken görüntülendiği ileri sürüldü. Ünlü isim görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

‘İCRALIĞIM ARTIK YUTKUNAMIYORUM BİLE’

Geçtiğimiz aylarda gözyaşları içinde 'intiharın eşiğindeyim' diyen Keçeci, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” demişti.

Ünlü oyuncu bu röportajının ardından TRT’1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildiğini açıklamıştı.

Çöpten karton toplarken görüntülendiği öne sürülen oyuncu görüntüler sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

Keçeci, "Marketten kartonlar aldım, durağa gittim. Toplu taşımayı kullanan biriyim. Halkın içinden hiçbir zaman kopmayan biriyim. Her zaman da öyleyimdir. Otobüs durağına geldiğimde 25-30 kişilik bir kalabalık vardı. Hatta acaba ayıp olur mu kartonlarla bineceğim ama yer var mı diye bakındım. Eve geçtikten sonra bir oyuncu bir arkadaşım, videoyu attı. Baktım dramatik bir müzik de koymuşlar. Ben de normal bir vatandaşım, dümdüz Metin Keçeci'yim, işimiz gücümüzden dolayı biraz göz önündeyim. Toplu taşımayı da kullanıyorum" ifadelerini kullandı.