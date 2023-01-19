Twitter'a görüntülü sohbet özelliği geliyor

Twitter analisti Alessandro Paluzzi, son paylaşımında Twitter’ın Görüntülü Sohbet özelliği üzerinde çalıştığını ifade etti. Yeni özellikle ilgili detay bulunmasa da arayüzde nasıl görüneceği belli oldu.

TWITTER'DAN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA ÖZELLİĞİ

Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre; Twitter DM kutusunda sağ üst köşede görüntülü konuşmak için bir sembol yer alacağı ortaya çıktı. Bu sembol üzerine tıklanarak Twitter DM üzerinden görüntülü konuşma gerçekleştirileceği belirtildi.

Sosyal medya analisti, ek olarak görüntülü konuşma için eklentilerin bulunduğunu belirten bir paylaşımda da bulundu. Bu paylaşıma göre gerekli görülen durumlarda mikrofon ve kamera gibi unsurlar görüşme sırasında kapatılabileceği aktarıldı.

Twitter için Görüntülü Sohbet özelliği, şu anda test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği belli değil. Fakat Elon Musk’ın önceki paylaşımlarına göre sosyal medya platformu üzerinde kısa süre içinde birçok değişiklik olacak. Aynı nedenle özelliğin kısa süre içinde kararlı olarak gelmesinin beklendiği ifade edildi.