Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar

Depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında 2 işçi, yapımı devam eden binada sağlam seramikleri kutularından çıkarak balkondan aşağı atıp kırdı. O anlara tanık olan kişi de cep telefonu kamerasıyla olayı kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Konutları yapan firma, olaya ilişkin inceleme başlattı. İncelemede firma yetkililerinin, dairenin seramiği döşendikten sonra işçilere artan sağlam seramiklerin aşağı indirilmesini söylediği, ancak işçilerin aşağıya indirmek yerine balkondan attığının tespit edildiği belirlendi. Firmanın, seramikleri balkondan atan işçiler İ.D. ve M.A.'nın işine son verdiği belirtildi.