Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremzedelere umut olan TOKİ konutlarının inşaatında skandal bir görüntü yaşandı. Yapımı süren binanın balkonundan sağlam seramikleri kutularından çıkarıp aşağı atan iki işçi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında 2 işçi, yapımı devam eden binada sağlam seramikleri kutularından çıkarak balkondan aşağı atıp kırdı. O anlara tanık olan kişi de cep telefonu kamerasıyla olayı kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Konutları yapan firma, olaya ilişkin inceleme başlattı. İncelemede firma yetkililerinin, dairenin seramiği döşendikten sonra işçilere artan sağlam seramiklerin aşağı indirilmesini söylediği, ancak işçilerin aşağıya indirmek yerine balkondan attığının tespit edildiği belirlendi. Firmanın, seramikleri balkondan atan işçiler İ.D. ve M.A.'nın işine son verdiği belirtildi.

Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar

Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar

Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar

Son Haberler
Son dakika... İmamoğlu'nun cezası onandı!
Son dakika... İmamoğlu'nun cezası onandı!
Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea’da 33’üncü patlama: Lavlar metrelerce yükseldi!
Kilauea’da 33’üncü patlama: Lavlar metrelerce yükseldi!
Trabzonspor'da yıldız oyuncu kadro dışı kaldı! TFF'ye bildirilen listede yok
Trabzonspor'da yıldız oyuncu kadro dışı kaldı! TFF'ye bildirilen listede yok
Merkeze çekilen emniyet müdüründen olay paylaşım!
Merkeze çekilen emniyet müdüründen olay paylaşım!
Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı
Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı