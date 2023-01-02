Marmara Bölgesi'nde sis

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısında bulundu. İstanbul Anadolu Yakası'nda gece yarısından itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bazı sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi, bazıları ise yol kenarına park etti.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bursa’da da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı.

Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak ilerledi. (AA)