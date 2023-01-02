2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Marmara Bölgesi'nde sis

İstanbul ve Bursa’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 06:10
Takip Et

Görüş mesafesi düştü. Marmarada sis esareti

Marmara Bölgesi'nde sis
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısında bulundu. İstanbul Anadolu Yakası'nda gece yarısından itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bazı sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi, bazıları ise yol kenarına park etti.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bursa’da da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı.

Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak ilerledi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
1
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı şapır şapır terletti. Sorduğuna soracağını pişman oldu
2
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı şapır şapır terletti. Sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı şapır şapır terletti. Sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
4
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Bu belgeyi alamayan esnaflık yapamayacak. Bugünden sonra devreye giriyor
5
﻿Bu belgeyi alamayan esnaflık yapamayacak. Bugünden sonra devreye giriyor
﻿Bu belgeyi alamayan esnaflık yapamayacak. Bugünden sonra devreye giriyor
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
6
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
7
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Hapishane isyanı. 14 ölü
﻿Hapishane isyanı. 14 ölü
﻿Hapishane isyanı. 14 ölü
﻿Bebek'te lüks tekne battı
﻿Bebek'te lüks tekne battı
﻿Bebek'te lüks tekne battı
﻿Kiev'de patlama meydana geldi
﻿Kiev'de patlama meydana geldi
﻿Kiev'de patlama meydana geldi
﻿Ünlü oyuncunun da aralarında olduğu 15 kişi zehirlendi
﻿Ünlü oyuncunun da aralarında olduğu 15 kişi zehirlendi
﻿Ünlü oyuncunun da aralarında olduğu 15 kişi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.