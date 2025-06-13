Görüşmeler başladı! Fatih Terim Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

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Görüşmeler başladı! Fatih Terim Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon için transfer çalışmalarında etkin bir rol oynuyor. Takımı yenilemek isteyen tecrübeli teknik adamın, orta saha pozisyonu için Galatasaray'dan eski öğrencisinin transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfere çok hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Cimbom'da yapılacak transferlere kaynak oluşturmak ve yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve başarılı bir grafik çizen Mario Lemina için çok tanıdık bir ismin devreye girdiği öğrenildi.

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FATİH TERİM MARIO LEMINA'YI İSTİYOR

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, daha önce Galatasaray'da birlikte çalıştığı eski oyuncusu Mario Lemina için transfer hamlesi başlattığı öğrenildi.

Riyadah Scoop’ta yer alan habere göre; Al Shabab yönetimi, Lemina ile ciddi görüşmeler yürütürken transferin kısa sürede tamamlanabileceği belirtildi.

Ayrıntılarda, Suudi Arabistan ekibi, devre arasında da Lemina için girişimde bulunmuş, ancak bu transfer o dönemde sonuçlanmamıştı.

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