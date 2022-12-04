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4 partiden yeni ittifak sinyali Görüşmeler belli aşamaya geldi

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin, ittifak görüşmelerinde belirli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 09:32
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Görüşmeler belli aşamaya geldi. 4 partiden yeni ittifak sinyali

4 partiden yeni ittifak sinyali Görüşmeler belli aşamaya geldi
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Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifak çalışmalarında sona gelindi.

4 partinin de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan AP Genel Başkanı Vecdet Öz, “Genel başkanlar olarak sosyal, laik hukuk devletine inandık. Türkiye’nin kuruluş felsefesine bağlıyız. Bu çizgide siyaset olmalı. CHP bunu yerine getiremedi. Atatürk milliyetçiliği çizgisinde büyük kitle var. Türkiye fabrika ayarlarına dönsün istiyoruz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine dönmek istiyoruz. Anıtkabir’e gitmekten korkan, Atatürk’ün ismine sıcak bakmayan, ‘Yunan kazansın’ diyenlerle işimiz yok” diye konuştu.

İttifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağına yönelik iddialara ilişkin Öz, “Bu düşünceye sahip insanların yeri Anıtkabir” yanıtını verdi.

 

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Hitit
4.12.2022 10:11
Muharrem İnce Ümit Özdağ ı tuzağa çekiyor  
 
Sade vatandaş
4.12.2022 10:10
Ümit Özdağ kendisini bitirir hiç bir faydası yok bu durumun vatandaşa bu seçimden sonra yapılması gereken bir ittifak  
 
ÜMİT HOCA YAPMAAA
4.12.2022 09:46
Kötünün iyisini seçeceğiz puanı biraz yüksek diye Chp ye oy verecegiz ama sonra hemen Zafer partisine geçecegiz fakat Muharrem İnce ile kanka olursa Ümit Özdağ kendisini batırır  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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