Görüşmeler sürüyor! Arda Turan Avrupa'ya gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Sports Digitale
Görüşmeler sürüyor! Arda Turan Avrupa'ya gidiyor

Eyüpspor'da, Arda Turan için beklenen son adım adım gerçekleşiyor. Genç teknik adamın, Shakhtar Donetsk ile 2. görüşmesinin gerçekleştirdiği kaydedildi. İşte detaylar...

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un başında sergilediği performansla dikkat çeken Arda Turan kariyerine Avrupa'da devam edecek gibi gözüküyor.

Eyüspor'u Avrupa kupalarına taşıma mücadelesi veren 38 yaşındaki çalıştırıcının adı son dönemde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anılıyor. Ukrayna Ligi'nde bu sezon istediğini bulamayan Donetsk, Arda Turan'ı takımın başına getirmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibinin yetkilileri Arda Turan ile Londra'da bir araya gelmiş ve taraflar arasındaki resmi görüşmeler yeniden başlamıştı. İki taraf arasında 2. görüşme de gerçekleşti.

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ARDA TURAN DARIJO SRNA İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Sports Digitale'in haberine göre; Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a geldi ve Arda Turan ile görüştü.

Arda Turan, yönetimindeki Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de 33 maç sonunda topladığı 50 puanla 6.sırada yer alıyor.

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