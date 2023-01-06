Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi.

DHA’nın haberine göre; partisinin Vişnelik Mahallesindeki il başkanlığı binasına geçen İnceyi, İl Başkanı İsmail Ceyhan ve partililer karşıladı.

İTTİFAK İÇİN TARİH VERDİ

Burada gazetecilerin sorularını yanıylayan İnce, 4 parti ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini belirterek ocak ayının sonunu işaret etti.

İnce, ''Görüşüyoruz. Yakında ocak ayı sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet. Mesela Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Doğru Parti ile görüşüyoruz. DSP ile görüşüyoruz. Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz, doğrudur'' ifadelerini kullandı.