Göz altı halkalarına ne iyi gelir? Göz altı maskesi nasıl yapılır?

Uykusuzluk ve stres gibi faktörler günlük hayatımızı ve uyku alışkanlıklarımızı etkileyerek göz altı koyu halkalarına neden olmaktadır. Göz altı halkalarını bazı yöntemlerle geçirmek mümkün. Peki, göz altı halkalarına ne iyi gelir? Göz altı maskesi nasıl yapılır?

Göz altı halkalarına ne iyi gelir? Göz altı maskesi nasıl yapılır?

Günlük hayatımızda göz altı halkalarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Çeşitli nedenlere bağlı olarak göz altı halkalarından bazı yöntemlerle kurtulmak mümkün. Peki, göz altı halkalarına ne iyi gelir? Göz altı maskesi nasıl yapılır?

Göz çevresi için piyasada çeşitli ürünler bulunsa da evinizde bulunan malzemelerde göz çevrenizdeki koyu halkalardan kurtulabilirsiniz. Koyu halkalarının görünümünü hafifletmeye yardımcı olan bu ev maskelerine bir göz atmalısınız.

İşte evde uygulayabileceğiniz göz çevresi maskeleri…

GÖZ ALTI MASKESİ NASIL YAPILIR?

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göSALATALIK DİLİMLERİ

Salatalığın serinletici ve rahatlatıcı bir etkisi bulunur. Şişkinliği azaltmaya ve göz çevresini aydınlatmaya yardımcı olur.

Buzdolabında soğuttuğunuz salatalık dilimlerini kapalı gözlerinizin üzerine yerleştirin. 10-15 dakika bu şekilde bekleyin.

DOMATES SUYU

Bir çay kaşığı domates suyunu birkaç damla limon suyuyla karıştırın. Karışımı koyu halkalara uygulayın ve durulamadan önce 10 dakika bekletin. Domatesler antioksidan içerir ve cildi aydınlatmaya yardımcı olabilir.

PATATES DİLİMLERİ VEYA PATATES SUYU

Salatalığı benzer şekilde soğutulmuş patates dilimlerini gözlerinizin üzerine koyabilir veya patatesin suyunu çıkarıp koyu halkalara uygulayabilirsiniz.

Patates suyunu ya da patates halkalarını göz çevrenizde 10-15 dakika bekletin. Daha sonra durulayın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay poşetlerini birkaç dakika sıcak suda bekletin. Ardından soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Soğutulmuş çay poşetlerini yaklaşık 15 dakika boyunca kapalı gözlerinize ve koyu halkalarınızın üzerine yerleştirin.

SOĞUK SÜT

Pamukları soğuk süte batırın ve 10-15 dakika kapalı gözlerinizin üzerine koyu. Süt, cildi pul pul dökmeye ve aydınlatmaya yardımcı olan laktik asit içerir.

BADEM YAĞI

Uyku öncesinde birkaç damla badem yağını göz çevrenize nazikçe masaj yaparak sürün. Badem yağı zamanla koyu halkaların görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur. İçerisindeki E ve K vitamini ile göz çevresini besler.

GÜL SUYU

Pamukları gül suyuna batırın ve 10-15 dakika kapalı gözlerinizin üzerine koyun. Gül suyu şişliği azaltmaya ve cildi yenilemeye yardımcı olan bileşenleri içerir.

SÜT VE ZERDEÇAL

Bir tutam zerdeçalı birkaç damla sütle karıştırarak macun kıvamına getirin. Macunu koyu halkalara uygulayın ve yıkamadan önce 10-15 dakika bekletin.

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