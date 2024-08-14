Göz göre göre şike yaptı. Jokey birinci sıradaki attan düşmedi atladı

Afrika ülkelerinden Mauritius’ta düzenlenen bir at yarışında yaşanan olaylar dünyanın dört bir yanındaki bahisçileri ayağa kaldırdı.

Cumartesi günü yapılan koşuda Alvinio Roy’un jokeyliğini yaptığı Special Force'un yarışı kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Rakiplerine metrelerce fark atarken bir anda kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

Alvinio Roy bitiş çizgisine çok az kala adeta kendisini yere doğru attı.

Maç sonunda Roy’un düşüşü hakkında bir rapor hazırlayan yarış hakemleri "Düzlüğe girdikten kısa bir süre sonra jokey A Roy (Özel Kuvvet) sağ üzengisini kaybetti, ardından sol üzengisi de çıktı” dedi.

Roy’un yere düşerek yarışı kaybetmesi sonrası pek çok bahisçi para kaybederken jokeyin ömür boyu yarışlardan men edilmesini talep etti.

Sosyal medyada Roy’un men edilmesi için açılan ankette 500 kadar bahisçi men edilmesi yönünde oy kullandı.

Organizatörler Alinio Roy hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.