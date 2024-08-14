Göz göre göre şike yaptı. Jokey birinci sıradaki attan düşmedi atladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göz göre göre şike yaptı. Jokey birinci sıradaki attan düşmedi atladı

Bir at yarışında kazanmak üzere olan jokeyin kendini yere atması dünyanın dört bir yanındaki bahisçileri ayağa kaldırdı.

Afrika ülkelerinden Mauritius’ta düzenlenen bir at yarışında yaşanan olaylar dünyanın dört bir yanındaki bahisçileri ayağa kaldırdı.

Cumartesi günü yapılan koşuda Alvinio Roy’un jokeyliğini yaptığı Special Force'un yarışı kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Rakiplerine metrelerce fark atarken bir anda kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

Alvinio Roy bitiş çizgisine çok az kala adeta kendisini yere doğru attı.

Maç sonunda Roy’un düşüşü hakkında bir rapor hazırlayan yarış hakemleri "Düzlüğe girdikten kısa bir süre sonra jokey A Roy (Özel Kuvvet) sağ üzengisini kaybetti, ardından sol üzengisi de çıktı” dedi.

Roy’un yere düşerek yarışı kaybetmesi sonrası pek çok bahisçi para kaybederken jokeyin ömür boyu yarışlardan men edilmesini talep etti.

Sosyal medyada Roy’un men edilmesi için açılan ankette 500 kadar bahisçi men edilmesi yönünde oy kullandı.

Organizatörler Alinio Roy hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

İlgili Haberler
Alvaro Morata'dan geçen hafta ayrılan karısının pozu nefes kesti
Morata'nın eski karısı ortalığı yaktı
Mustafa Sarıgül 7 hafta sonra ne olacağını açıkladı
Son Haberler
Koç Holding çalışanı ofisten paylaşınca yorum yağdı Gündem
Koç Holding çalışanı ofisten paylaşınca yorum yağdı
Yılmaz Özdil iktidar değişirse neler olacağını açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil iktidar değişirse neler olacağını açıkladı
Federasyonlardaki usulsüzlükleri bir bir açıkladı Spor
Federasyonlardaki usulsüzlükleri bir bir açıkladı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Üç çocuk annesi 40 yaşındaki kadın Rusya güzeli oldu Magazin
Üç çocuk annesi 40 yaşındaki kadın Rusya güzeli oldu
Fatih Altaylı: Bir gencin ölümüne sebep olmuş Kerem Kınık’ın kızı serbest, sokak röportajında konuşan tutuklu Gündem
Fatih Altaylı: Bir gencin ölümüne sebep olmuş Kerem Kınık’ın kızı serbest, sokak röportajında konuşan tutuklu
Weghorst Süper Lig’e geliyor Spor
Weghorst Süper Lig’e geliyor