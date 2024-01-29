Göz kapaklarınıza bu sebzeyi koyun ne olduğunu anlayın

Fatma Demirkaya
Göz kapaklarınıza bu sebzeyi koyun ne olduğunu anlayın
İşte bir sebzenin göze iyi gelen yararları...

Patates, hem yemek olarak hem de cilt bakımında sıkça kullanılan bir besindir. Patates, içeriğinde A, C, B vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve güçlü antioksidanlar barındırır. Bu sayede vücuda pek çok fayda sağlar. Peki patates göze iyi gelir mi?

PATATES GÖZE İYİ GELİR Mİ?

İşte patatesin göz sağlığına etkileri:

GÖZ AĞRISINI DİNDİRİR:

Patates, doğal bir ağrı kesici özelliğine sahiptir. Bir dilim patatesi 10 dakika kadar gözün üzerinde bekletmek, göz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Patates, gözdeki iltihap ve mikropları temizler ve göz akıntısını durdurur.

GÖZ ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTIR:

Patates, soğuk bir şekilde göze uygulandığında, göz şişkinliğini ve iltihabını azaltır. Patates, göz çevresindeki kan dolaşımını artırır ve göz altı morluklarını hafifletir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR:

Patates, antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, gözlerdeki toksinleri arındırır ve hücre hasarını önler. Patates, göz sağlığı için önemli olan A ve C vitaminlerini içerir. A vitamini, göz kuruluğunu ve gece körlüğünü önler. C vitamini, gözdeki kollajen üretimini destekler ve göz enfeksiyonlarını önler.

Patatesin göze faydaları bunlarla sınırlı değildir. Patates, gözler için gerekli olan diğer vitamin ve mineralleri de içerir. Patates, göze çiğ, haşlanmış, rendelenmiş, suyu damlatılmış gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Ancak her besinde olduğu gibi patatesin de aşırı tüketilmesi zararlı olabilir. Bu nedenle, patatesi ölçülü bir şekilde ve doktor tavsiyesiyle kullanmak gerekir.

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