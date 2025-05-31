Göz nezlesinin gizli riskleri! Kaşıntının kısır döngüsü

Göz nezlesi, yani konjunktivit, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilerle kendini gösteren yaygın bir rahatsızlık. Ancak uzmanlar, bu rahatsızlığın özellikle alerjik konjunktivit formunda her kaşımanın kaşıntıyı artırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Kornea hasarı, enfeksiyonlar ve hatta kalıcı görme kaybı, kontrolsüz kaşımanın olası sonuçları arasında.

Son bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü göz doktorlarının görüşleri, göz nezlesinin hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

ALERJİK KONJUNKTİVİT: KAŞINTININ KISIR DÖNGÜSÜ

Göz nezlesinin en yaygın türlerinden biri olan alerjik konjunktivit, polen, toz, hayvan tüyleri veya kimyasal maddeler gibi alerjenlere karşı gözün aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktı.

Kaşıntı, bu rahatsızlığın en rahatsız edici belirtisi olsa da, uzmanlar kaşımanın durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Kaşıma, gözde histamin salgısını artırır ve bu, kaşıntıyı daha yoğun hale getirir. Bu bir kısır döngü yaratır ve göz yüzeyinde hasara yol açabilir. Uzmanlar, özellikle bahar aylarında alerjik konjunktivit vakalarının %20-30 oranında arttığını belirtildi.

ABD’deki Wills Eye Hastanesi’nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Christopher J. Rapuano, kaşımanın yalnızca kaşıntıyı artırmakla kalmadığını, aynı zamanda korneada mikro çiziklere ve enfeksiyon riskine yol açabileceğini söyledi.

Rapuano, “Kaşıma, gözün hassas yüzeyini tahriş ederek bakteriyel veya viral enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu, tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara neden olabilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: KAŞINTININ ARDINDAKİ TEHLİKELER

Son yıllarda yapılan araştırmalar, göz nezlesinin ve kaşıntının görme sağlığı üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir çalışma, alerjik konjunktivitin kronikleşmesi durumunda kornea yüzeyinde kalıcı hasar riskinin %15’e kadar yükseldiğini gösterdi.

Çalışma, özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde sürekli kaşımanın keratokonus gibi ciddi göz hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden yapılan bir başka araştırma, alerjik konjunktivitin kontrol altına alınmaması durumunda kornea ülseri ve skar dokusu oluşumu gibi komplikasyonların ortaya çıkabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, kaşımanın göz yüzeyindeki koruyucu tabakayı zayıflatarak enfeksiyon riskini artırdığını vurguladı.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, alerjik konjunktivit hastalarının %40’ının uygun tedavi almaması durumunda semptomlarının kronikleştiğini gösterdi.

KALICI HASAR RİSKİ: GÖRME KAYBI TEHDİDİ

Göz nezlesi, özellikle alerjik formu, uygun şekilde tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kaşıma, göz yüzeyinde mikrotravmalara neden olarak bakteriyel veya viral enfeksiyonların yerleşmesini kolaylaştırdı. Bu durum, kornea ülseri, görme bulanıklığı ve nadir durumlarda kalıcı görme kaybına kadar ilerleyebilir.

Alerjik konjunktivit, çoğu zaman basit bir rahatsızlık gibi görülse de, kontrolsüz kaşıma korneada kalıcı hasarlara yol açabilir. Erken teşhis ve tedavi, bu riskleri en aza indirir.

Çocuklar, kaşıntıya karşı daha az direnç gösterir ve bu, göz yüzeyinde kalıcı hasarlara neden olabilir. Ebeveynlerin bu belirtileri ciddiye alması ve bir uzmana başvurması kritik.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: KAŞINTIYI KONTROL ALTINA ALIN

Uzmanlar, göz nezlesi ve kaşıntıyı kontrol altına almak için bir dizi öneride bulundu:

Kaşımaktan kaçının: Soğuk kompres uygulayarak kaşıntıyı hafifletin ve gözü tahriş etmekten kaçının.

Alerjenlerden uzak durun: Polen, toz veya hayvan tüylerine maruziyeti azaltmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanın.

Doktor kontrolünde tedavi: Antihistaminik damlalar veya kortizonlu ilaçlar, sadece doktor önerisiyle kullanılmalı.

Göz hijyenine dikkat edin: Eller sık sık yıkanmalı ve gözle temas ettirilmemeli.

Düzenli muayene: Kaşıntı iki haftadan uzun sürerse, bir göz doktoruna başvurulmalı.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden göz hastalıkları uzmanı Dr. Saaeha Rauz, “Alerjik konjunktivit hastalarının düzenli göz muayenesi yaptırması, komplikasyonları önlemek için hayati önem taşıyor. Ayrıca, yeni nesil anti-alerjik damlalar, kaşıntıyı kontrol altına almada oldukça etkili” dedi.

ERKEN MÜDAHALE GÖRME SAĞLIĞINIZI KORUR

Göz nezlesi, kaşıntıyla başlayan masum bir rahatsızlık gibi görünse de, her kaşıma kaşıntıyı ve sağlık risklerini artırdı.

Alerjik konjunktivit, uygun tedavi edilmediğinde kornea hasarı ve görme kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini açıkça ortaya koydu.