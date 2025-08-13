Göz sağlığı alarm veriyor! Sessiz salgın korkutuyor

Dünya genelinde miyopluk (kısa görüşlülük) oranları hızla artıyor ve uzmanlar, bu durumun küresel bir sağlık krizine dönüşebileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olabileceğini gösterdi. Özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan bu durum, genetik faktörlerin yanı sıra modern yaşam tarzı ve teknoloji bağımlılığıyla ilişkilendirildi.

Uzmanlar, ekran başında geçirilen uzun sürelerin ve açık havada geçirilen zamanın azalmasının miyopluk oranlarını artırdığını vurguladı.

ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE MİYOPLUK ARTIŞI ENDİŞE VERİYOR

Çin’deki Sun Yat-Sen Üniversitesi tarafından yürütülen ve 2023 yılına kadar 50 ülkeden toplanan verilere dayanan kapsamlı bir araştırma, 1990-2023 yılları arasında 5-19 yaş grubundaki miyopluk oranının yüzde 24’ten yüzde 36’ya yükseldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2050 yılına kadar 740 milyondan fazla çocuk ve ergen miyop olabilir. Japonya’da miyopluk oranı yüzde 86 ile rekor seviyede seyrederken, Paraguay’da bu oran yüzde 0,84 gibi düşük bir seviyede bulundu. Özellikle Asya ülkelerinde, yoğun eğitim sistemleri ve erken yaşta başlayan okul süreçleri miyopluk oranlarını artırdı.

Hong Kong’da 6-8 yaş arası 709 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında miyopluk oranlarında hızlı bir artış olduğunu gösterdi.

Pandemi sürecinde çocukların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesi ve uzaktan eğitim nedeniyle ekran başında uzun süreler geçirmesi, bu artışı tetikleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: TEKNOLOJİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER SUÇLANIYOR

Göz hastalıkları uzmanları, miyopluk artışının modern yaşam tarzıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Dijital ekran başında geçirilen sürelerin artması ve kapalı ortamlarda uzun süre çalışılması, miyopluk oranlarını ciddi şekilde artırıyor. Öyle ki, 2050’de dünya nüfusunun yarısı miyop olabilir” dedi.

Uzmanlar, genetik faktörlerin de önemli bir rol oynadığını ekleyen Kılıç, iki miyop ebeveyni olan çocukların riskinin yüzde 60’a kadar çıkabileceğini vurguladı.

Göz hastalıkları uzmanları, özellikle ofis çalışanlarında dijital göz yorgunluğu sendromunun yaygınlaştığını ve bu durumun miyopluk riskini artırdığını ifade ederek, “Günde 2-4 saat ekran başında olanlarda yüzde 50-90 oranında göz yorgunluğu görülüyor. Bu durum, kuruluk ve odaklanma sorunlarına yol açıyor. Gözleri dinlendirmek için her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 6 metre uzağa bakmak önemli” önerisinde bulundu.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden göz sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ian Morgan, miyopluk artışının özellikle Asya’daki yoğun eğitim sistemleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Morgan, “Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde çocuklar 2-3 yaşında eğitime başlıyor. Bu erken eğitim süreçleri, gözlerin gelişim döneminde yoğun yakın mesafe çalışması gerektirdiğinden miyopluk riskini artırıyor” dedi.

Morgan, açık havada geçirilen zamanın artırılmasının miyopluk riskini azaltabileceğini vurguladı.

MİYOPLUK ARTIŞININ NEDENLERİ: TEKNOLOJİ VE YAŞAM TARZI

Araştırmalar, miyopluk artışının ardında birden fazla faktör olduğunu gösterdi. Genetik yatkınlık önemli bir rol oynasa da, çevresel faktörler daha büyük bir etkiye sahip. Özellikle pandemi döneminde çocukların açık havada geçirdiği zamanın azalması ve ekran başında geçirilen sürenin artması, miyopluk oranlarını hızlandırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mevcut trendlerin devam etmesi halinde 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının miyop olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Eğitim sistemleri de miyopluk artışında önemli bir faktör olarak öne çıktı. Asya ülkelerinde, çocukların erken yaşta yoğun akademik programlara katılması, gözlerin yakın mesafeye odaklanmasını artırarak miyopluk riskini yükseltti.

Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerde miyopluk oranlarının yüksek olması, bu durumu destekledi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: AÇIK HAVA VE EKRAN KONTROLÜ

Uzmanlar, miyopluk oranlarını azaltmak için ebeveynlere ve bireylere çeşitli öneriler sundu.

Günde en az iki saat açık havada vakit geçirmenin, özellikle çocuklar için miyopluk riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Prof. Dr. Ian Morgan, “Doğal gün ışığı, gözün gelişimini destekliyor ve miyopluk riskini azaltıyor” dedi.

Ekran süresinin sınırlandırılması ve düzenli göz muayenelerinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, SMILE lazer tedavisi gibi modern yöntemlerin miyopluk tedavisinde etkili olduğunu belirterek, “SMILE yöntemi, hızlı iyileşme süreleri ve yüksek güvenlik oranıyla öne çıkıyor. Özellikle göze darbeye açık mesleklerde çalışanlar için bu yöntem oldukça uygun” dedi.

KÜRESEL BİR SAĞLIK SORUNU OLARAK MİYOPLUK

Miyopluk, bireylerin yaşam kalitesini düşürmenin yanı sıra sağlık sistemleri üzerinde de ciddi bir yük oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütü, miyopluk oranlarının bu hızla artması durumunda, sağlık harcamalarının ve görme kaybı kaynaklı komplikasyonların artabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, hükümetlerin ve eğitim kurumlarının, çocukların açık havada daha fazla vakit geçirmesini teşvik eden politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtti.

British Journal of Ophthalmology’de yayımlanan araştırma, miyopluk artışının yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir mesele olduğunu ortaya koydu.

Gelecek nesillerin görme sağlığını korumak için acil önlemler alınması gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir.