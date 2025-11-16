

Son dönemlerde yapılan araştırmalar kapsamında çevresel etkenler ve ekran sürelerinin artış göstermesi sebebiyle göz sağlığının etkilendiğini ortaya koyuyor.



Basit ama etkili yöntemlerle göz sağlığınızı korumak mümkün. Eğer gündelik yaşantınızda uzun süre ekrana bakmanizi gerektirecek işlerle meşgul oluyorsanız göz kuruluğuna dikkat etmeniz gerekiyor göz kuruluğu bulanık görme ile birlikte baş ağrısına da sebebiyet verebiliyor.



Uzmanlar söz konusu durumu önlemek için 20-20-20 kuralını öneriyor. 20 dakikada 20 saniye boyunca 20 metre uzaga bakmak göz sağlığınızı koruyor. Bununla birlikte düzenli aralıklarla göz kırpmak da göz kuruluğuna maruz kalmanıza engel oluyor.



Sosyal yaşantınızda göz sağlığınızı korumak için tüm bunlara dikkat ederken, doktor kontrollerimizi de aksatmamanız öneriliyor. Belirtilere rağmen ihmal edilen bir göz muayenesinin sonuçları olabilir. Uzmanlar yılda en az bir kere göz kontrolüne gitmeniz gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor, bu sayede ortaya çıkabilecek olası göz hastalıkları daha erken teşhis edilmiş oluyor. Öte yandan gündelik yaşantınızda göz tembelliği yönelik egzersizler yapmakta göz sağlığınıza katkıda bulunuyor.



Beslenme rutininiz de göz sağlığınızı etkileyen önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Göz kaslarınızı kuvvetlendirmenin yanı sıra yeme düzeninizi de korumanız gerekiyor.