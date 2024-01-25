Göz seğirmesi genellikle gün içerisinde yorgunluğa bağlı ortaya çıkabilir. Tehlikeli bir durum olarak görülmese de sık tekrarlayan göz seğirmelerinde uzman bir göz doktoruna başvurmak gerekiyor. Peki, göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi sebepleri neler?

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR?

Göz seğirmesi, göz kapağı kaslarının istemsiz ve tekrarlayan şekilde kasılması durumudur. Bu durum genellikle zararsızdır ve birçok insanın hayatında zaman zaman ortaya çıkabilir.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz seğirmesi genellikle aşağıdaki nedenlere bağlı olabilir:

Yorgunluk ve Stres: Uykusuzluk, yoğun stres veya yorgunluk göz seğirmesini tetikleyebilir.

Kafein ve Alkol Tüketimi: Fazla miktarda kafein veya alkol tüketimi göz seğirmesine neden olabilir.

Göz Yorgunluğu: Uzun süre bilgisayar, telefon veya başka bir ekran karşısında çalışmak göz yorgunluğuna bağlı olarak göz seğirmesine yol açabilir.

Elektrolit Dengesizlikleri: Potasyum, magnezyum veya kalsiyum eksikliği göz seğirmesini tetikleyebilir.

Göz Kuruluğu: Göz yeterince nemli olmadığında göz seğirmesi ortaya çıkabilir.

Göz Çevresindeki İrritasyon: Toz, duman veya tahriş edici maddelere maruz kalmak göz seğirmesine neden olabilir.

Belirli İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle sinir sistemini etkileyen ilaçlar, göz seğirmesine yol açabilir.

Göz Kapağı Spazmları: Bazı durumlarda, göz kapağı kaslarında spazmlar oluşabilir ve bu da göz seğirmesine neden olabilir.

Genellikle göz seğirmesi kendiliğinden geçer ve endişe verici değildir. Ancak, göz seğirmesi sürekli hale gelirse veya diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkarsa, bir göz doktoru veya genel sağlık profesyoneli ile görüşmek önerilir. Bu profesyoneller durumu değerlendirerek gerekli tedaviyi önerirler.