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Göz tansiyonu akıllı lens ameliyatı olmaya engel mi?

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel, gözünde sarı nokta hastalığı, göz tansiyonu veya görmeyi azaltabilecek bir hastalığın akıllı lens ameliyatı için engel olup olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:38
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Göz tansiyonu akıllı lens ameliyatı olmaya engel

Göz tansiyonu akıllı lens ameliyatı olmaya engel mi?
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Tıpta yaşanan gelişmeler özellikle göz sağlığı ile ilgili konularda yaşam konforunu artırıyor. Halk arasında “akıllı lens” olarak bilinen ve göz içine yerleştirilerek uzak, yakın ve ara mesafe görme sorunlarını gideren ve gözlük kullanımı önleyen “trifokal lensler” de giderek daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

 

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel, özellikle 45 yaşın üzerindeki kişilerde uygulanan akıllı lens ameliyatları için gözde sarı nokta ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkların olmaması gerektiğine dikkat çekti.

“KATARAKTI OLAN HASTALARLA DA UYGULANABİLİYOR”

Göz lensi ameliyatının kataraktı olan hastalara da uygulanabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Tuncer, “Akıllı lens ameliyatı gözlük kullanmak istemeyen, yaşı 45'in üzerinde olan, hem uzak hem yakın gözlüğü kullanan, gözünde katarakt rahatsızlığı olan kişilere uygulanabilen bir göz içi lens uygulaması operasyonudur. Bu operasyonu olmak isteyen kişilerin gözünde göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı veya gözün içerisinde görmeyi azaltabilecek başka herhangi bir hastalık olmaması gerekir” dedi.

BİR HAFTADA NORMALE DÖNÜŞ

Akıllı göz lensi ameliyatı uygulaması hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Tuncer, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Gözün içerisinde kalıcı olarak bir mercek yerleştiriyoruz. Bu merceklerin en güzel yanı, ömür boyu kullanılması ve göz bozukluğu numarasının bir daha hiç değişmemesi. Bunların iki odaklı ve üç odaklı olanları var. Üç odaklı olan göz içi mercekleri hem uzakta hem yakında hem de bilgisayarda ara mesafe dediğimiz yaklaşık 60-80 santimetreye kadar kesintisiz görüş sağlıyor ve gözlük bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Kalıcı görme bozukluğu olan hastayı, gözlük bağımlılığından kurtaran bir tedavi yöntemi.”

“GÖZLER BİRER GÜN ARAYLA AMELİYAT EDİLİYOR”

Operasyonun yaklaşık 10 dakika sürdüğünü anlatan Dr. Tuncer, “İki göz aynı anda değil, birer gün arayla ameliyat ediliyor. Operasyon sonrası da yaklaşık bir hafta hastanın korunması gerekiyor. Bir hafta sonra hemen normal günlük hayatına dönebiliyor” şeklinde konuştu.

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