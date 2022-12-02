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Göz taraması ile hangi hastalıklar tespit edilir?

Doç. Dr. Doğan Ceyhan, göz damarlarının ayrıntılı muayenesi ile beyin ve kalp damarlarının sağlık durumunun anlaşılabileceğini söyledi ve uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:10
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Göz taraması ile hangi hastalık bulunur?

Göz taraması ile hangi hastalıklar tespit edilir?
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“Göz damarlarının ayrıntılı incelenmesiyle vücut damar sağlığı hakkında kabaca bir fikir edinebiliyoruz. Şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan hastaların beyin kanaması, kalp krizi gibi hastalık riskleri biraz daha yüksek oluyor. Biz göz damarlarına baktığımızda, bu tür hastalıklar açısından riskin daha yüksek ya da daha düşük olduğunu anlayabiliyoruz. Göz damarlarının ayrıntılı muayenesi ile beyin ve kalp rahatsızlığı açısından risk sınıflandırması yapabiliyoruz”

Bu sözler Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Doğan Ceyhan’a ait. Dr. Ceyhan, bebeklik çağında eğer risk faktörü yoksa ilk 3 ayda bir göz sağlığı tarama muayenesi yapılması gerektiğinin altını çizdi ve şöyle konuştu:

“Göz damarları, özellikle beyin damarları ve kalp damarlarının bir tür temsilcisi sayılabilir. Göz damarlarına incelediğimiz zaman özellikle beyin ve kalp damarlarının ne durumda olduğu hakkında bilgi edinebiliyoruz. Göz, beynin uzantısıdır, embriyolojik ve yapısal olarak bağlantılıdırlar. O nedenle göz damarları incelenerek, beynin küçük damarları hakkında bazı çıkarımlar yapabilir. Beyin damarları göz damarlarına oldukça benzerlik gösteriyor. Beyin damarlarını gözlemek mümkün değildir. Halbuki göz damarlarını kolaylıkla gözlemleyebiliyor, fotoğraflayabiliyor ve hatta kesit görüntülerini alabiliyoruz. Fotoğraflara ve kesit görüntüler bize önemli avantajlar sağlıyor. Damarları bu şekilde incelediğimizde oldukça değerli bilgiler ediniyoruz. Fotoğrafladığımızda ise, bilgisayar programları yardımıyla, damar yapıları oldukça ayrıntılı incelenebilir hale geliyor. Göz damarlarının ayrıntılı incelenmesiyle vücut damar sağlığı hakkında da genel bir fikir edinebiliyoruz. Bu bizim genel sağlık durumumuzu belirlemekte önemli bilgiler ve katkılar sağlıyor. Göz damarlarının sağlık durumunu belirlediğimizde beyin ve kalp damarlarında da risk olup olmadığını belirlememiz mümkün olabiliyor. Şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan hastaların beyin kanaması, kalp krizi gibi durumlara yönelik riski biraz daha artıyor. Biz göz damarlarına baktığımızda riskin daha yüksek ya da daha düşük olduğunu anlayabiliyoruz. Göz damarlarının ayrıntılı muayenesi ile beyin ve kalp rahatsızlığı riskini ortaya çıkarabiliyoruz, risk sınıflandırması yapabiliyoruz.”

KAÇ KAT RİSKLİ HASTA OLDUĞUNUZ ANLAŞILIYOR

Göz Hastalıkları Uzmanı Ceyhan, Amerika’da ve Avrupa’da uzun yıllardır araştırmaların yapıldığını belirterek, “Geniş toplulukları uzun süre incelemişler ve ‘hangi grup hastalarda hangi durumlarda risk artıyor’ bunları belirlemişler. Örneğin, 55 yaşında tansiyonu 14/9, kolesterol ve kan yağları yüksek seviyede olan kişinin 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yüzde 5 olduğunu varsayalım. Biz göz damarlarına bakarak, bu kişinin kalp krizi geçirme riskinin iki kata kadar artabildiği durumları belirleyebiliyoruz. Yine beyin kanaması geçirme riskinin 2-3 kat artabildiği durumları göz muayenesi ile belirleyebiliyoruz. Bu muayene ile yüksek risk grubunda olduğu belirlenen kişilerin tedavisinde daha dikkatli olunması gerektiği konusunda hastaları ve ilgili meslektaşlarımızı uyarıyoruz” şeklinde konuştu.

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