Gözaltı kararı verilen İmamoğlu hastaneye getirildi

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Gözaltı kararı verilen İmamoğlu hastaneye getirildi

Gözaltı kararı verilen İBB Başkanı İmamoğlu, Bayrampaşa devlet hastanesine getirildi.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltı kararı verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bayrampaşa devlet hastanesine getirildiğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evinden polis arabası eşliğinden gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu, sağlık kontrolüne götürülüyor ardından Vatan Emniyet'e getirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıkladı. Çelik, "Vatan Emniyet'e giden bütün yollar kapandı. Bu bir darbe girişimidir. Kimse buna ortak olmamalıdır" dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu 100 isim hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından şehir genelinde toplantı ve gösteri yasağı kararı aldı.

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